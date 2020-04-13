إصابة عامل أفريقي جراء قصف استهدف سوق الجمعة بطرابلس

سيارات تابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، إصابة عامل أفريقي جراء القصف الصاروخي الذي استهدف منطقة سوق الجمعة في طرابلس، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أنه نقل إلى مستشفى القلب بتاجوراء لتلقي العلاج.

كان علي قال في تصريح سابق إلى «بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن صواريخ تتساقط على مناطق سوق الجمعة وشرفة الملاحة والمناطق المجاورة لمستوصف الحباشة بالقرب من جامع مرغم في طرابلس.

وطالب الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ سكان المنطقة ضرورة التزام الأدوار السفلية للمنازل متعددة الطوابق واتخاذ السلالم الداخلية سقف واقي لهم.