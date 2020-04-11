دوريات أمنية في تاجوراء لتطبيق حظر التجول

أفراد الدعم المركزي في تاجوراء يشرفون على تطبيق حظر التجول. (الإنترنت)

قام فرع الإدارة العامة للدعم المركزي بتاجوراء بدوريات أمنية داخل البلدية للاطمئنان على تطبيق حظر التجول، المفروض كإجراء احترازي للوقاية من فيروس «كوورنا» المستجد.

وكثف الفرع من عمل الدوريات والتمركزات الأمنية بمناطق: مثلث 101 والجفينة والجنين والنشيع ووادي الربيع ووادي السملقي، لضبط الخارجين عن القانون، أمس الجمعة، حسبما ذكرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

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وتمركزت الدوريات والتمركزات الأمنية بالطرق الرئيسية والفرعية بهذه المناطق؛ وذلك في وقت أكد فيه المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن ليبيا لم تسجل أمس أية إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ليستقر العدد عند 24 حالة إصابة.