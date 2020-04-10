تجهيز مراكز الحجر الصحي بسبها بمستلزمات مواجهة «كورونا»

أسرة ومعدات طبية تسلمتها بلدية سبها لمواجهة فيروس كورونا، 9 أبريل 2020. (لجنة مجابهة كورونا في سبها)

استلمت لجنة الأزمة لمجابهة وباء «كورونا» في سبها، الجمعة، معدات طبية مقدمة من الحكومة الموقتة، تشمل 40 سريرًا عاديًا و10 أسرة عناية فائقة إلى جانب 4 أجهزة فلترة، وذلك في إطار تجهيز مراكز الحجر الصحي بالمدينة.

وقال نائب رئيس لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا محمد أبوخزام، إن التجيهزات التي تحصلت عليها بلدية سبها لمكافحة الفيروس «لا زالت قليلة»، لكنه لفت إلى تعهد الحكومة بإمداد المدينة بمزيد الأجهزة خلال الفترة المقبلة ومن بينها جهاز «pcr» المخصص للكشف عن «كورونا»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة اللجنة بموقع «فيسبوك».

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وكشف أبوحزام عن تجهيز مراكز صحية بمنطقة الثانوية ببلدية سبها مثل مركز الثانوية، ومركز عبدالرحمن البركولي لسكن الطالبات كمقرات لحجر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» بسعة استيعابية قد تصل إلى 500 سرير، إضافة لأجهزة «الفلتر والمنتير» الطبية.

يشار إلى أن تسلم الأجهزة الطبية جاء بحضور نائب رئيس اللجنة، محمد أبوخزام، ومدير مكتب الخدمات الصحية، عبدالجليل عبدالله خضري، والدكتور علي السعدي، متطوع بفريق لجنة الأزمة، ومدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالمجلس البلدي سبها السايح أبودربلة.