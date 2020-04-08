دخول الوحدتين الثالثة والرابعة جنوب طرابلس على الشبكة الكهربائية بعد إصلاح خلل فني

صورة لأحد محولات الكهرباء في طرابلس (أرشيفية: العامة للكهرباء)

أعلنت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، منذ قليل، دخول الوحدتين الثالثة والرابعة بمحطة جنوب طرابلس على الشبكة الكهربائية.

وأفادت الدائرة بأنه «بحمد الله وتوفيقه ونتيجة لجهود مهندسي وفنيي الشركة تم دخول الوحدتين الثالثة والرابعة بمحطة جنوب طرابلس على الشبكة الكهربائية»، وفق ما نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

خلل فني

كانت الشركة العامة للكهرباء، قد أعلنت مساء أمس أن «الفصل العام الذي حدث في الشبكة الكهربائية هو خلل فني بحث، وليس كما تروجه بعض صفحات التواصل الاجتماعي خصوصا التي تؤكد أن سبب الفصل محطة الرويس وبعض الأخبار الكاذبة الأخرى التي لا علاقة لها بحدوث الفصل العام».

وعبرت الشركة عن أملها في «عدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة التي تؤثر تأثيرا سلبيا على جنود الكهرباء، الذين تنادوا ويعملون بسرعة متناهية من أجل بناء الشبكة وتغذية جميع المناطق خلال ساعات قليلة».