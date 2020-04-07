«صحة الوفاق» تتسلم معدات خاصة بمراكز معالجة مصابي «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أبريل 2020, 08:49 صباحا
استلام معدات خاصة بمواقع عزل المصابين بفيروس كورونا، 6 إبريل 2020، (صحة الوفاق)

تسلمت مخازن وزارة الصحة في حكومة الوفاق معدات وملابس وقائية لعاملين بمواقع العزل الصحي.

وجرى شحن تلك المستلزمات جوا، ووزعت علي العناصر الطبية والطبية المساعدة في المراكز المخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

والسبت الماضي، أعلنت «صحة الوفاق» وصول شحنة تجهيزات ومعدات وقاية شخصية، خاصة بالممارسين الصحيين العاملين بمواقع عزل وعلاج مصابي الفيروس إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي بمدينتي طرابلس ومصراتة.

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وطالبت الوزارة مديري المستشفيات الواقعة بالمدن التي سجلت فيها حالات إصابة (طرابلس ومصراتة) بسرعة التنسيق مع فروع جهاز الإمداد الطبي لتسلم التجهيزات والمعدات.

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