مدير «مكافحة الأمراض» يبحث مع نائب رئيس البعثة الأممية تدابير مواجهة «كورونا» في ليبيا

وكيل داخلية الوفاق مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يعقوب الحلو, 4 أبريل 2020 (داخلية الوفاق)

بحث مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، ووكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عميد خالد مازن، عضو اللجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا» المستجد، مع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز، عبر خدمة «سكايب» العالمية، الخطط والتدابير والإجراءات التي أنتجتها اللجنة العليا لمجابهة هذه الجائحة، من خلال اللجان الفرعية المشكلة بالقطاعات، ومن بينها وزارة الداخلية، وكذلك الصعوبات والعراقيل.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، فإن الاجتماع حضره مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يعقوب الحلو، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية، ووكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون الديوان بحكومة الوفاق.

وناقش الاجتماع ما جاء في تصريح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بشأن المطالبة بضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، وحصر توريد الأسلحة واستئناف العملية السياسية، وما لها من مبررات ترمي بظلالها على اتحاد العالم بأسره في مواجهة فيروس «كورونا».

وأكد الحلو دعمه الكامل لأعمال اللجنة في ظل الظروف الراهنة، موضحاً أن البعثة متفهمة للوضع الاستثنائي الذي تمر به ليبيا في ظل الحرب الدائرة حاليا.

وبلغ عدد المصابين بفيروس «كورونا» في ليبيا 17 حالة، بعد إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اكتشاف ست حالات إصابة جديدة منتصف الليلة الماضية.

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض, (الإنترنت)