مستشفى بني وليد تجهز المكان المخصص للعزل الصحي في حال الاشتباه بـ«كورونا»

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الجمعة 27 مارس 2020, 05:01 مساء
جانب من الاستعدادت لتجهيز المكان المخصص للعزل الصحي في بني وليد. (الإنترنت)

بدأت إدارة مستشفى بني وليد العام صيانة وتجهيز المكان المخصص للعزل الصحي في حالة الإشتباه بأي إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد اختيار الموقع من قبل العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفى.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» أنه بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة سيتم توفير وتركيب جميع الأجهزة والمعدات الطبية التي يحتاجها المقر للعزل الصحي.

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وطالب التويجر الجميع التعاون مع العناصر الطبية والإلتزام بشروط السلامة وإتباع طرق الوقاية الإحترازية من فيروس كورونا المستجد خاصة بعد ظهور حالة إصابة في البلاد.

وسجلت ليبيا الثلاثاء الماضي أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وتعود إلى رجل يبلغ من العمر 73 عامًا، عاد من المملكة العربية السعودية في 5 مارس الجاري.

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