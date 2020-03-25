شركة النظافة ببني وليد تناشد الجهات المختصة توفير الوقود للقيام بمهامها

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 25 مارس 2020, 05:01 مساء
سيارات تابعة لشركة النظافة ببني وليد. (الإنترنت)

ناشدت شركة الخدمات العامة في بني وليد، اليوم الأربعاء، كافة مؤسسات الدولة والجهات المعنية وأصحاب محطات الوقود في المدينة ضرورة توفير وقود الديزل للقيام بأعمالها في ظل الظروف الراهنة.

وذكر موظف بالشركة لـ«بوابة الوسط» أن سيارات الشركة تحتاج كميات من الوقود لاستمرار الشركة في تقديم خدماتها للمواطن بالمدينة، مثل أعمال النظافة اليومية ورش وتعقيم المدينة وقاية من فيروس «كورونا المستجد»، خاصة بعد إعلان أول حالة إصابة في البلاد أمس الثلاثاء.

وأضاف المصدر أنه في حال لم يتوفر الوقود ستقف أعمال الشركة نهائيًّا مما يزيد من تفاقم وتراكم أزمة القمامة في المدينة، موضحًا أنه من الصعب شراء الوقود من السوق السوداء بسبب ارتفاع سعره وعدم وجود مخصصات للشركة.

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