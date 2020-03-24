رئيسة لجنة مكافحة «كورونا» تعلن تحديد حظر التجول من 3 ظهرا إلى 7 صباحا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 03:16 مساء
مؤتمر اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، .18 مارس 2020 (بوابة الوسط)

قالت رئيسة اللجنة الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد»، الدكتورة فتحية العريبي إنه «تقرر أن يكون حظر التجول من الساعة الثالثة ظهرًا إلى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي».

وأضافت العريبي أنه «قد لا يكون هذا إجراءً صحيحًا لمواجهة كورونا، لكن هذا ما اقتضته الظروف ليتمكن المواطن من توفير مستلزماته»، داعية الجميع إلى الالتزام بإرشادات الصحة العامة، حسب تصريح إلى قناة «ليبيا الحدث».

وطالبت المواطنين بالخروج فقط للضرورة، والاقتصار على مناطقهم، مؤكدة أن«الإجراء الصحيح هو أن يكون الحظر تامًّا لتجاوز فترة حضانة الفيروس».

وكان وزير الداخلية في الحكومة الموقتة، إبراهيم بوشناف، أصدر قرارًا بفرض حظر التجول التام طوال الأربع وعشرين ساعة، بدءًا من الغد وحتى 3 أبريل المقبل.

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