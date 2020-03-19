مواطن يتبرع لإنشاء جسر مشاة بتكلفة 100 ألف دينار أمام مدرسة في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 19 مارس 2020, 07:21 مساء
المواطن عبدالقادر الرحماني أثناء تقديم التبرع لرئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق. (الإنترنت)

قدم أحد المواطنين في طبرق، صباح اليوم الخميس، تبرعا للمجلس التسييري للبلدية لغرض إنشاء جسر للمشاة أمام إحدى مدارس التعليم الأساسي في المدينة.

وقال الناطق باسم بلدية طبرق، مروان يونس، لـ«بوابة الوسط» إن المواطن عبدالقادر الرحماني تبرع لإنشاء جسر مشاة للمواطنين أمام مدرسة أفريقيا للتعليم الأساسي بتكلفة إجمالية تبلغ 100 ألف دينار.

وذكر يونس أن جسر المشاة سيجري بناؤه من الحديد والصلب حسب المواصفات القياسية وبارتفاع ستة أمتار تحت إشراف بعض المهندسين المختصين.

وأثني رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، على دور المواطن عبدالقادر الرحماني ومساهمته في إقامة مشروع بالمدينة، داعيا جميع المواطنين إلى التعاون مع البلدية.

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