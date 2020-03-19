بالصور: حملة أمنية لإغلاق أسواق شعبية في بنغازي

سيارات تابعة لمديرية أمن بنغازي خلال حملة لغلق الأسواق الشعبية 19 مارس 2019. (مديرية الأمن)

قالت مديرية أمن بنغازي إن قوة من قسم شرطة النجدة كلفت متابعة تنفيذ قرار مدير أمن بنغازي بإغلاق عدد من الأسواق الشعبية حفاظاً على سلامة المواطنين من تفشي وباء «كورونا».



وأوضحت المديرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن القوة انطلقت لإغلاق ما يعرف بسوق العشية (اجنيهين)، وسوق الجُمعة، وما يعرف بـ(سوق السيارات) نظراً لكثرة التجمع في هذه الأماكن، والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين».

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ويوم الثلاثاء أصدر مدير أمن بنغازي، عميد عادل عبدالعزيز، تعليمات بإغلاق كل الأسواق الشعبية بشكل موقت في المدينة. يشار إلى أن هذه الإجراءات الوقائية ضمن إجراءات اتخذتها الحكومة الموقتة حِفاظاً على سلامة المواطنين بمنع التجمعات للوقاية من انتشار الفيروس.

وفي حين تتواصل الإجراءات الاحترازية في مختلف أنحاء البلاد، جدد مدير المركز الوطني للأمراض التأكيد على عدم تسجيل حالات مؤكدة حتى الآن بفيروس «كورونا» المستجد.

سيارات تابعة لمديرية أمن بنغازي خلال حملة لغلق الأسواق الشعبية 19 مارس 2019. (مديرية الأمن)

أحد الأسواق الشعبية في بنغازي 19 مارس 2019. (مديرية الأمن)