«داخلية الوفاق» تقرر ضبط من يخفي السلع التموينية أو المواد الطبية

وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، قرارا بضبط كل من يقوم بإخفاء أي سلع تموينية أساسية أو مواد طبية تستعمل للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، لغرض المضاربة بها ورفع أسعارها.

جاء ذلك في كتاب رسمي وجهه وزير الداخلية المفوض إلى عدد من المسؤولين والقيادات الأمنية، نشرته الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ونبه باشاغا إلى «تقارير بقيام بعض تجار الحروب والأزمات برفع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية بقصد احتكارها والاتجار بها وزيادة أسعارها.

ومع استمرار الجهود الطبية والخدمية لاحتواء أزمة «كورونا»، لم تسجل البلاد إصابات مؤكدة بالفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية «جائحة عالمية»، حسب تأكيدات صادرة عن المركز الوطني للأمراض.