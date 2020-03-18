ضبط مهاجرين وخمور و«ذهب مسيل» بحوزة مهاجرين في مداهمة وكر جنوب اجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 18 مارس 2020, 07:59 مساء
جزء من المضبوطات التي عثر عليها بحوزة مهاجرين عند مداهمة وكرهم جنوب أجدابيا. (مديرية أمن أجدابيا)

عثرت وحدة التحري والقبض التابعة لمديرية أمن أجدابيا، على خمور محلية الصنع ومواد مخدرة وأسلحة بيضاء و«ذهب مسيل» وزيوت، في مداهمة لأحد أوكار المهاجرين غير الشرعيين جنوب المدينة بحسب ما أعلنته مديرية الأمن عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت المديرية أن وحدة التحري والقبض بمديرية أمن أجدابيا داهمت في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء، وكرًا للمهاجرين غير الشرعيين بمنطقة الحي الصناعي جنوب المدينة، بعد أخذ تأشيرة من النيابة العامة بناءً على تعليمات مدير الأمن العقيد ونيس الشكري.

وأضافت أنه خلال عملية المداهمة جرى «ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين، والقبض على مستأجر الوكر، وبعد عمليات التفتيش عُـثر بحوزتهم على خمور محلية الصنع، وحبوب يشتبه بأنها مخدرة وكميات مختلفة من الأسلحة البيضاء، وذهب مُسيل، ومجموعة من الزيوت التي يشتبه في استعمالها في أعمال السحر والشعوذة، وعدد من الهواتف وكروت الشحن».

وأكدت مديرية أمن أجدابيا إحالة المقبوض عليهم والمضبوطات التي عُـثرت بحوزتهم إلى مركز شرطة أجدابيا للتحقيق معهم، على أن يحالوا بعدها إلى النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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