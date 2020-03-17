مديرية أمن بنغازي تقرر غلق عدد من الأسواق الشعبية خشية «كورونا»

مدير أمن بنغازي، العميد عادل عبدالعزيز. (صفحة المديرية على فيسبوك)

قرر مدير أمن بنغازي، العميد عادل عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، غلق عدد من الأسواق الشعبية موقتًا، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تسلل فيروس «كورونا» المستجد إلى ليبيا.

ويشمل الإغلاق «سوق اجنيهين، وسوق العشية، وسوق الجُمعة وما يعرف بسوق السيارات»؛ وذلك نظرًا لكثرة التجمع في هذه الأماكن وذلك حسب بيان منشور على صفحة مديرية أمن بنغازي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يتماشي مع التدابير الوقائية والاحترازية التي تتخذها الحكومة الموقتة لمنع التجمعات للوقاية من فيروس «كورونا».

وكانت الحكومة الموقتة أعلنت في 13 مارس الجاري تعليق الدراسة في مختلف المراحل التعليمية لمدة 15 يوما، كما أصدرت اليوم الثلاثاء حزمة جديدة من التدابير للوقاية من فيروس «كورونا»، تضمنت منع التصافح بالأيدي بين الموظفين.