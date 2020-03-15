«داخلية الموقتة» تقفل المتنزهات العائلية وصالات التدريب الرياضية موقتا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 مارس 2020, 02:15 مساء
وزير الداخلية بالحكومة الموقتة إبراهيم بوشناف. (أرشيفية: الإنترنت)

قررت وزارة الداخلية التابعة للحكومة الموقتة قفل المتنزهات العائلية وصالات التدريب الرياضية موقتًا لمنع وصول فيروس «كورونا المستجد»، وذلك في قرار أصدره وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، مستندًا إلى المادة 37 من القانون رقم 106 لسنة 1973 ميلادي بإصدار القانون الصحي.

ويوم الجمعة الماضي، دعا وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، المواطنين والجهات العامة والخاصة، لوقف كل المعارض الثقافية ومنع إقامة المناسبات الرسمية أو الاجتماعية التي يزيد فيها عدد الحضور على 50 شخصًا.

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وبحسب بيان للوزارة فإن التحذير يشمل الملاعب الرياضية والمقاهي بكل البلديات، خصوصًا مع تغير المناخ بين فصلي الشتاء والصيف، بالإضافة إلى تجنب المصافحة لأنها من أكثر أسباب انتقال عدوى الفيروس، مطالبًا المواطنين بتجنب الاحتكاك مع أعداد كبيرة.

ولم تسجل ليبيا حالات إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا»، فيما اتخذت حكومتا الوفاق والموقتة إجراءات احترازية للحيلولة دون تفشي الوباء.

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