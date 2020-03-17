عقيلة صالح يبحث مع وزير «خارجية الموقتة» أوضاع الليبيين في الخارج مع انتشار «كورونا»

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في البرلمان المصري، 12 يناير 2020، (أرشيفية: الإنترنت)

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة، عبدالهادي الحويج، أوضاع الجالية الليبية المتواجدة في مختلف بلدان العالم، خاصة التي انتشرت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي، إن الحويج وضع صالح في صورة آليات التواصل مع أبناء الجالية الليبية العالقين في تلك البلدان، وبحث أوضاعهم وتوفير كافة احتياجاتهم عبر الوزارة.

وأشار الصافي إلى أن الحويج أطلع صالح على الاتصالات الدولية التي أجراها مع منظمة الصحة العالمية، ودولة الصين الصديقة للاستفادة من تجربة السيطرة على الجائحة واحتوائها وكيفية المساهمة مع ليبيا في هذا الشأن حال وصول المرض إليها.

وناقش الاجتماع الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في مواجهة منع وصول فيروس كورونا المستجد إلى ليبيا، والمستجدات العالمية للوباء، إضافة للتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها بهدف مجابهة هذا الفيروس المنتشر حديثا.

وكان رئيس مجلس النواب تسلم من الحويج مشروع تعديل قانون العمل الدبلوماسي والقنصلي.

وأوضح الصافي أن صالح بحث مع الحويج آخر الملاحظات الموضوعة على مشروع تعديل القانون، على اعتبار أنه معمول به منذ نحو 20 عاما، في الوقت الذي أكد فيه الحويج أن القانون بحاجة للتطوير آخذين بعين الاعتبار ملاحظات الخبراء.