إغلاق صالات الأفراح.. بلدية طرابلس الكبري تعلن إجراءات عاجلة لمواجهة فيروس كورونا

ميدان الشهداء في طرابلس, (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت بلدية طرابلس المركز، إيقاف كافة المناشط الرياضية والثقافية، وإغلاق كافة صالات الأفراح التي تشهد تجمعات كبيرة، بما فيها الصلات الخاصة بالمساجد، موجهة أصحاب هذه الصالات بإرجاع المقدم لهم عن هذه الفترة، وذلك ضمن إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا.

وبحسب بيان للبلدية اليوم، يستمر عمل المقاهي والمطاعم التي تتوفر فيها معايير عالية من الإجراءات الوقائية حتى الساعة 4 مساءً، على أن يمنع تناول الطعام داخل صالاتها ويقتصر عملها على الطلبات الخارجية فقط، وتمنع بشكل نهائي مقاهي الشيشة (الأرجيلة).

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وقررت البلدية أيضا إيقاف كافة مدن الملاهي والألعاب الترفيهية في الحدائق العامة، والإيعاز لأصحاب العربات المتجولة خاصة داخل ميدان الشهداء والحديقة الكبرى المجاورة للميدان بإيقاف عملهم لمدة أسبوعين من تاريخه.

وشددت على ضرورة فرض الضوابط الصحية في التعامل مع الجمهور لأصحاب مهن المخابز واللحوم والخضراوات والمواد الغذائية ومحطات الوقود.