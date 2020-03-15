إغلاق صالات الأفراح.. بلدية طرابلس الكبري تعلن إجراءات عاجلة لمواجهة فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 مارس 2020, 11:39 مساء
ميدان الشهداء في طرابلس, (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت بلدية طرابلس المركز، إيقاف كافة المناشط الرياضية والثقافية، وإغلاق كافة صالات الأفراح التي تشهد تجمعات كبيرة، بما فيها الصلات الخاصة بالمساجد، موجهة أصحاب هذه الصالات بإرجاع المقدم لهم عن هذه الفترة، وذلك ضمن إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا.

وبحسب بيان للبلدية اليوم، يستمر عمل المقاهي والمطاعم التي تتوفر فيها معايير عالية من الإجراءات الوقائية حتى الساعة 4 مساءً، على أن يمنع تناول الطعام داخل صالاتها ويقتصر عملها على الطلبات الخارجية فقط، وتمنع بشكل نهائي مقاهي الشيشة (الأرجيلة).

وزيرا الصحة والحكم المحلي يبحثان مع عمداء البلديات خطة الطوارئ لمواجهة كورونا

وقررت البلدية أيضا إيقاف كافة مدن الملاهي والألعاب الترفيهية في الحدائق العامة، والإيعاز لأصحاب العربات المتجولة خاصة داخل ميدان الشهداء والحديقة الكبرى المجاورة للميدان بإيقاف عملهم لمدة أسبوعين من تاريخه.

وشددت على ضرورة فرض الضوابط الصحية في التعامل مع الجمهور لأصحاب مهن المخابز واللحوم والخضراوات والمواد الغذائية ومحطات الوقود.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لمواجهة «كورونا».. كريستيانو رونالدو يحول فنادقه إلى مستشفيات مجانية
رياضة عالمية
«يونيسف»: خمسة ملايين طفل ولدوا أثناء النزاع في سورية ومليون في دول الجوار
دولى
ليبيا تواجه «كوفيد 19»: وقف الدراسة وإغلاق المنافذ ومنع التجمعات وتخصيص نصف ...
ليبيا
الحرب السورية تبدأ عامها العاشر والمدنيون يدفعون الثمن الأكبر
عربى
الكويت تغلق المجمعات التجارية ومراكز التسوق لاحتواء «كورونا»
عربى
وزير اقتصاد «الموقتة» يطالب المواطنين بعدم تخزين السلع.. ويؤكد: كورونا «تصفية ...
ليبيا
وباء كورونا يحول مدريد الإسبانية إلى مدينة أشباح كغيرها من المدن الأوروبية
دولى
بالصور.. مهرجان يوم الزي الليبي الوطني في سبها
ليبيا
مشاهير طالهم وباء «كورونا»
منوعات
«كوفيد 19».. ناقل العدوى الفائق وهم أم واقع؟ وماذا فعلت «المريضة 31»؟
طب وصحة
«داخلية الموقتة»: إخضاع جميع القادمين إلى ليبيا لحجر صحي مدته أسبوعان
ليبيا
«داخلية الموقتة»: منع المواطنين من التزود بالوقود بأنفسهم تحسبا لـ«كورونا»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأطفال وسيط لنقل فيروس «كورونا»