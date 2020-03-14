إذاعة بنغازي تطلق حملة للتوعية بـ«كورونا»

شعار إذاعة بنغازي المحلية. (أرشيفية: الإنترنت)

أطلقت إذاعة بنغازي المحلية التي تبث على التردد «98.9 fm»، اليوم السبت، برامج توعوية مباشرة ومسجلة عن فيروس «كورونا» المستجد، وطرق الوقاية منه، من خلال استضافة المختصين.

وقال مدير الإذاعة، سليمان القبايلي، في تصريح خاصة إلى «بوابة الوسط»، إن هذه الحملة تأتي استشعارًا بأهمبة وسائل الإعلام المحلية لدورها المهم تجاه هذه الازمة العالمية التي تعاني منها أغلب الدول.

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وكان وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب، قد دعا في وقت سابق اليوم، المواطنين والجهات العامة والخاصة ذات العلاقة، إلى وضع خطتها لمواجهة فيروس «كورونا»، داعيًا إلى إغلاق المعارض الثقافية والمناسبات الرسمية أو الاجتماعية التي يزيد فيها عدد الحضور عن 50 شخصًا، تجنباً لتوفير أسباب العدوى بين الأشخاص المتواجدين.