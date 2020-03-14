مصادرة كميات من الخضراوات والفواكه الفاسدة في القطرون

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 مارس 2020, 10:17 صباحا
بصل متعفن تمت مصادرته خلال جولة تفتيشية بالقطرون، 14 مارس 2020 (الإنترنت).

صادر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالتعاون مع مركز الحرس البلدي في منطقة القطرون كميات من الخضراوات والفواكه، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي نتيجة تعفنها وفسادها.

وقال مركز الرقابة على الأغذية في بيان، اليوم السبت، إنه قام بجولة ميدانية للتفتيش على سوق الخضراوات في القطرون، وعليه قدم طلب استدعاء لبعض المخالفين، كما نبه بضرورة عرض الخضار للبيع بالطرق الصحيحة والسليمة.

كما دعا إلى التأكيد والتنبيه على صلاحية الشهادات الصحية لجميع العاملين بالسوق وبالأخص العمالة الوافدة، مع الاهتمام بالنظافة العامة وأماكن تخزين الخضار، وكذلك ضرورة الفرز والتخلص الفوري من الخضراوات والفواكه الفاسدة.

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