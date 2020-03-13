تخصيص مكان للحجر الصحي ببني وليد استعدادا لمواجهة «كورونا»

مستشفى بني وليد العام. (الإنترنت)

قال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية ببني وليد، محمد أبوالنيران، إن الإداة خصصت مكانا للحجر الصحي ضمن استعداداتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد في حالة ظهور أو إكتشاف حالة إصابة أو اشتباه.

وأضاف أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» اليوم الجمعة، أن إدارة الخدمات الصحية ببني وليد ستبدأ غدا السبت في تنفيذ برنامج للتثقيف الصحي وللتوعية بفيروس كورونا المستجد سينطلق داخل الكليات والمؤسسات التعليمية ومدارس التعليم الأساسي والمتوسط.

وذكر أبوالنيران أن البرنامج يشمل التعريف طرق الوقاية وكيفية إنتقال المرض، مشيرا إلى أن إدارة الخدمات الصحية ستنسق مع مكتب الأوقاف من أجل التعريف بفيروس كورونا في خطب الجمعة داخل المساجد.

وأكد أبوالنيران أن إدارة مستشفي بني وليد العام تكفلت بتجهيز قسم الحجر الصحي من حيث توفير ما يحتاجه القسم وغيرها من الأمور الفنية والطبية اللازمة.