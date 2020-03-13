تخصيص مكان للحجر الصحي ببني وليد استعدادا لمواجهة «كورونا»

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الجمعة 13 مارس 2020, 06:29 مساء
مستشفى بني وليد العام. (الإنترنت)

قال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية ببني وليد، محمد أبوالنيران، إن الإداة خصصت مكانا للحجر الصحي ضمن استعداداتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد في حالة ظهور أو إكتشاف حالة إصابة أو اشتباه.

وأضاف أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» اليوم الجمعة، أن إدارة الخدمات الصحية ببني وليد ستبدأ غدا السبت في تنفيذ برنامج للتثقيف الصحي وللتوعية بفيروس كورونا المستجد سينطلق داخل الكليات والمؤسسات التعليمية ومدارس التعليم الأساسي والمتوسط.

وذكر أبوالنيران أن البرنامج يشمل التعريف طرق الوقاية وكيفية إنتقال المرض، مشيرا إلى أن إدارة الخدمات الصحية ستنسق مع مكتب الأوقاف من أجل التعريف بفيروس كورونا في خطب الجمعة داخل المساجد.

وأكد أبوالنيران أن إدارة مستشفي بني وليد العام تكفلت بتجهيز قسم الحجر الصحي من حيث توفير ما يحتاجه القسم وغيرها من الأمور الفنية والطبية اللازمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين: الجيش الأميركي قد يكون وراء جلب فيروس «كورونا» إلى البلاد
دولى
جريدة الوسط: فرنسا تحاول ملء الفراغ و«القبض» على الملف الليبي
ليبيا
أندية مصرية تخطط لخطف حمدو الهوني من الترجي
رياضة محلية
إصابة مدرب أرسنال بفيروس «كورونا»
رياضة عالمية
للوقاية من «كورونا».. كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي بالبرتغال
رياضة عالمية
إغلاق المدارس في فرنسا اعتبارا من الإثنين وحتى إشعار آخر
دولى
بلدية تاجوراء تعلق الدراسة لمدة 14 يوما
ليبيا
فرانس برس: قادة أفارقة يبحثون تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الليبية
ليبيا
ريال مدريد الإسباني في حجر صحي بسبب «كورونا».. وتعليق الليغا مرحلتين على الأقل
رياضة عالمية
دراسة: احتمال اختفاء «الأمازون» في غضون 50 عاما
علوم وتكنولوجيا
إصابة الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته بفيروس «كورونا» المستجد
ثقافة وفن
مسربة وثائق «ويكيليكس» تحاول الانتحار
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبراء يكشفون الطريقة المثلى لتجنب الفيروسات