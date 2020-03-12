«صحة الوفاق» تصدر دليلا توعويا بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 مارس 2020, 02:15 مساء
شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت).

أصدرت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق دليلا توعويا للتقليل من خطر الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19».

وحسب الصفحة الرسمية لموقع وزارة الصحة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يتضمن الدليل توصيات للممارسين الصحيين، وتعريف لحالة الإصابة بـ«كورونا».

كما يشمل الدليل توصيات للطلاب وموظفي المصارف والمعلمين والراغبين أو العائدين من السفر والعاملين بالمؤسسات الحكومية الأخرى.

للاطلاع على دليل الوقاية من «كورونا» الصادر عن وزارة الصحة انقر هنا

وفي أحدث تحذيراتها، اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن فيروس «كورونا المستجد» الذي يتفشى حول العالم «جائحة»، بعد أن سبب وفيات وإصابات كبيرة في مختلف أنحاء العالم

وجدد المركز الوطني لمكافحة الأمراض التأكيد على عدم تسجيل حالات اشتباه بالفيروس في ليبيا، وذلك بناءً على بيانات واردة من شبكة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، ومكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.

غلاف الدليل الإرشادي لفيروس كورونا. (وزارة الصحة)
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