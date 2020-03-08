1700 متر أسلاك بخط اللوغانة وانقطاع الكهرباء عن منازل ببلدية الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 10:03 مساء

قالت الشركة العامة للكهرباء، إن مجموعة خارجة على القانون سرقت أسلاكاً كهربائية، مسافة 1700 متر خط اللوغانة، من محطة 30 الجمال.

وبحسب بيان للشركة اليوم، فُقدت التغذية عن خمسة محولات في منطقة العزيزية ببلدية الجفارة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل والمزارع.

كما أعلنت الشركة عن سرقة خط 11ك ف مسافة 1350 مترا من خط بن عزيزة فرعية الوحيدات ضمن دائرة توزيع حي الأندلس بإدارة طرابلس، فيما تم سرقة خطوط ضغط منخفض المتغذية من محطة الوحيدات مسافة 400 متر فى «مشهد يتزايد ويربك عمل الشركة العامة للكهرباء».

وناشدت الشركة الجهات الاعتبارية للحد من هذه الظاهرة الإجرامية التى كلفت أموالا طائلة كما زادت من معاناة المواطن بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

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