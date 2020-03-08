غلق صيدليتين وضبط كميات حليب أطفال منتهية الصلاحية بغريان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 01:45 صباحا
جانب من جولة الحرس البلدي غريان التفتيشية في أسواق المدينة، 7 مارس 2020. (المجلس البلدي غريان).

أعلن المجلس البلدي غريان، اليوم الأحد، إغلاق صيدليتين بالشمع الأحمر، إلى جانب تحرير مخالفات لأربع صيدليات آخريات؛ لممارسة المهنة دون إذن مزاولة، أو الحصول على الرخص التجارية.

كما ضبط رجال الحرس البلدي بغريان خلال حملة تفتيشية على أسواق المدينة كميات من حليب الأطفال منتهية الصلاحية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المجلس البلدي غريان بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتظهر صور نشرها المجلس عبر صفحته على «فيسبوك» رجال الحرس البلدي خلال تفقدهم أسواق المدينة لرصد المخالفات، إلى جانب تفتيشهم على الصيدليات.

جانب من جولة الحرس البلدي غريان التفتيشية في أسواق المدينة، 7 مارس 2020. (المجلس البلدي غريان).
جانب من جولة الحرس البلدي غريان التفتيشية في أسواق المدينة، 7 مارس 2020. (المجلس البلدي غريان).
جانب من جولة الحرس البلدي غريان التفتيشية في أسواق المدينة، 7 مارس 2020. (المجلس البلدي غريان).
جانب من جولة الحرس البلدي غريان التفتيشية في أسواق المدينة، 7 مارس 2020. (المجلس البلدي غريان).
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