عودة الكهرباء إلى منطقة عين زارة بعد انقطاعها ساعات بسبب حرق مخلفات

محطة كهرباء القرقني بعين زارة جنوب طرابلس التي تعرضت لحرق كوابل نتيجة حرق القمامة. (شركة الكهرباء)

عاد التيار الكهربائي، اليوم الخميس، إلى عين زارة جنوب طرابلس بعد انقطاعه ساعات عن أجزاء واسعة من المنطقة بسبب فصل خط القرقني رقم (1) جهد (30 ك ف) من محطة القرنقي جراء احتراق أربعة كوبل (11 ك ف) نتيجة حرق مخلفات الليلة الماضية.

وقالت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن حريقا اندلع ليلة أمس الأربعاء على كوابل جهد (11 ك ف) المتغذية من الوحدات الحلقية بمحطة كهرباء القرقني بعين زارة بعد اشتعال النيران بالمخلفات الملاصقة للكوابل من قبل بعض المواطنين.

وأوضحت الشركة أن الحريق أدى إلى احتراق أربعة كوابل (11 ك ف) تسببت في فصل خط القرقني رقم (1) جهد (30 ك ف) من محطة الحمودات الأمر الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء على أجزاء واسعة من منطقة عين زارة.

وأضافت أن فرق الإطفاء سارعت على الفور إلى مكان الحريق وتمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحريق، وباشرت فرق الصيانة التابعة لإدارة التوزيع طرابلس بإجراء أعمال الصيانة بعد جهود بذلت استمرت ساعاتٍ طويلة من مساء اليوم الخميس.

كما أكدت الشركة العامة للكهرباء أن تلك الجهود «تكللت بإرجاع المحطة إلى وضعها الطبيعي وإعادة التيار الكهربائي للمواطنين، بعد القيام بإجراء أعمال الكشف وتحديد الأعطاب من قبل إدارتي الجهد المتوسط طرابلس والتوزيع».