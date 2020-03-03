مجلس النواب يقدم احتجاجا إلى غوتيريس بشأن تصريحات سلامة الأخيرة

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء، 3 مارس 2020. (موقع المجلس على الإنترنت)

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس قرر خلال جلسته التي عقدت، اليوم الثلاثاء، في مدينة بنغازي، إرسال «برقية احتجاج» إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بشأن التصريحات الأخيرة لمبعوثه لدى ليبيا، غسان سلامة.

وأوضح بليحق في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المجلس ناقش خلال جلسة اليوم، التي عقدت برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحميد حومه، المسار السياسي للحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة، «بالإضافة إلى تدخلات البعثة الأممية والتجاوزات الأخيرة للمبعوث الأممي لدى ليبيا تجاه مجلس النواب».

وأضاف بليحق أنه «بعد مداولة هذا البند ومناقشة الخطوات القادمة لمجلس النواب تجاه الحوار السياسي من أجل إنهاء الأزمة الليبية، وأيضا تجاوزات البعثة الأممية قرر المجلس إرسال برقية احتجاج وشجب للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التصريحات الصحفية الأخيرة للمبعوث الأممي لدي ليبيا، غسان سلامة، وتقديم احتجاج على هذه التصريحات».

وأشار الناطق باسم مجلس النواب إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة «لم يصدر عنه أي موقف» تجاه تصريحات سلامة، التي اعتبرها «غير مقبولة، خصوصا أنه يمثل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة»، منوها بأن المجلس علق جلسة اليوم.

يأتي ذلك على خلفية التصريحات التي رد فيها مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا المستقيل، غسان سلامة، خلال مؤتمر صحفي عقده، الجمعة، في جنيف، على الانتقادات التي وجهها مجلس النواب وأعضاء من المجلس إلى البعثة الأممية واتهامها بالتدخل في عمل مجلس النواب وتعيين ممثليه في حوار جنيف.

ورد سلامة على هذا الاتهام قائلا: «هذا كذب وقح، هذا الكلام هو من نوع الكذب الوقح، هناك آلية واحدة نفذت على كلا المجلسين في طرابلس وطبرق، وهذه الآلية تقول بما يلي: يجتمع أعضاء كل دائرة انتخابية في مكان ما ويصوتون على من يمثلهم، حصل هذا الأمر في المجلس الأعلى للدولة بحضور أربعة ممثلين للبعثة، للتأكد من أنه لم يقصَ أحد من التصويت، وحصل الأمر عينه تماما في مجلس النواب، بحيث إن الدوائر الـ13 انتخبت بكامل حريتها وبوجود ممثلين للبعثة ممثليها في حوار جنيف».

وأكد سلامة أن «البعثة نفذت حرفيا ما كانت قد تعهدت به ولا أقبل أي انتقاد في هذا المجال».

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وأمس الإثنين، أعلن سلامة عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إعفاءه من مهمته في ليبيا، معللا ذلك لـ«دواع صحية».