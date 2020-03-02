«أمن زوارة»: ضبط شخصين يتاجران في السيارات المسروقة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 مارس 2020, 01:43 مساء
سيارات مسروقة عثر عليها في زوارة، 1 مارس 2020، (مديرية أمن زوارة)

أعلنت مديرية أمن زوارة ضبط شخصين يتاجران في السيارات المسروقة.

ووردت معلومات بوجود مجموعة من السيارات الحديثة المسروقة في أحد الأماكن داخل المدينة، حيث كُلفت فرقة التحري لمركز شرطة زوارة الجنوبي التحقيق، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وتمكنت الفرقة من ضبط المتهمين بالتعاون مع الدوريات الأمنية، إذ أثبتت التحقيقات أنهما يشتريان السيارات المسروقة بأسعار زهيدة من شخص خارج المدينة، دون أوراق.

واعترف أحد المتهمين بتزوير أوراق بيع وشراء لتلك السيارات، وعددها 18 سيارة، وقد تم التحفظ عليهما لاتخاد الإجراءات القانونية حيالهما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة الأحد 1/ 3 / 2020
رياضة عالمية
كورونا يغلق متحف اللوفر في باريس
دولى
بسبب «كورونا».. الدوري الإيطالي يواجه شبح الإلغاء
رياضة عالمية
بحسب الرقم الوطني.. 2.3 مليون إجمالي العاملين و 74% منهم في الجهاز الإداري
ليبيا
118 ألف ليبي باحث عن العمل في 2019
ليبيا
«فرانس برس»: هل يحكم يهودي الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها؟
دولى
افتتاح معرض «نازحون» في طرابلس
ثقافة وفن
لماذا طلب إردوغان من بوتين التنحي جانبا في سورية؟
دولى
مسؤول بالخارجية الأميركية: لا يوجد حل عسكري وهناك دور لحفتر في تشكيل مستقبل ...
ليبيا
أهم بنود الاتفاق «التاريخي» بين واشنطن و«طالبان» الأفغانية
دولى
مجهولو النسب.. قضية عمرها سنوات وحلول بعيدة المنال
ليبيا
دول العالم في قبضة حصار فيروس «كورونا» المستجد وسط تفاؤل بأرقام شفاء المصابين
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الدولار يسجل قفزة مفاجئة في السوق الموازية