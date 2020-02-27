بالصور: مديرية أمن شحات تحتفل بـ«عيد الشرطة» بمعهد تدريب قرنادة

احتفلت مديرية أمن شحات بمعهد تدريب شرطة قرنادة وجهاز الهجرة غير الشرعية شحات بعيد الشرطة، جرى خلاله تكريم المتقاعدين العام 2019.

وقامت قوات رمزية للشرطة بتقديم بعض العروض والاستعراضات بمشاركة عدد من المراكز والأقسام بالمنطقة.

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وحضر الحفل مدير أمن شحات عميد دكتور محمد فرج، ومدير الإدارة العامة للعلاقات بوزارة الداخلية، ومعاون مدير الإدارة العامة للتدريب، ومندوب عن المنطقة الدفاعية الجبل الأخضر، ومعاون رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية، والمساعد للشؤون الأمنية، والمساعد للشؤون العامة، وعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد بالمديرية ومعهد تدريب الشرطة قرنادة.