المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة: التدخلات السلبية تفاقم الأوضاع في ليبيا

السني والمندوب الصيني لدى الأمم المتحدة خلال لقاء في مقر البعثة الليبية بنيويورك 27 فبراير 2020. (وزارة الخارجية)

قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة السفير تشانج جون إن «بلاده ترى أن التدخلات السلبية تسببت في تفاقم الأوضاع في ليبيا».

جاء ذلك خلال استقبال مندوب ليبيا السفير طاهر السني صباح اليوم للمندوب الصيني في مقر البعثة الليبية بنيويورك، في إطارالتنسيق قبيل ترأس الصين لمجلس الأمن الشهر المقبل.

وحسب وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، ناقش الاجتماع مستجدات الوضع والأزمة الراهنة في ليبيا، وأكد السفير جون حرص بلاده على دعم الاستقرار والحلول السياسية وأنه لا حل عسكريا للأزمة.

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وأوضح السني للسفير جون «آخر تداعيات العدوان على طرابلس وضواحيها واستمرار الانتهاكات والخروقات المرتكبة رغم كل المساعي الدولية للتهدئة»، حسب وزارة الخارجية.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت عملية بركان الغضب وفاة 21 مدنياً و إصابة 31 خلال 41 يوماً في العاصمة طرابلس منذ الاتفاق على وقف اطلاق النار في 9 يناير و حتى 20 فبراير.