بوالخطابية يبحث تذليل العقبات أمام الوحدات الصحية للتخفيف على مركز طبرق الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 24 فبراير 2020, 01:43 صباحا
رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، مع مدراء العيادات والمراكز والوحدات الصحية بالبلدية, (بوابة الوسط)

بحث صباح الأحد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، مع مدراء العيادات والمراكز والوحدات الصحية بالبلدية، سبل تذليل العقبات أمامهم لتقديم خدمة أفضل للمواطنين ببلدية طبرق.

وقال الناطق باسم بلدية طبرق مروان يونس، إلى «بوابة الوسط»، أن بوالخطابية أكد خلال الاجتماع أن هناك تسيبا في بعض العيادات والمراكز والوحدات الصحية كعدم وجود أطباء متخصصين وأدوية بالعيادات المجمعة، رغم جهود وزير الصحة بالحكومة الموقتة، ما يزيد الضغط على مركز طبرق الطبي والذي يعتبر مركز إيوائي فقط.

وأضاف يونس، أن الجميع اتفقوا على ضرورة وضع آلية عمل واضحة تكون كخط دفاع مهمتها عملية الكشف على المرضى وتقييم حالتهم، قبل أن يصلوا إلى مركز طبرق الطبي، ويكون هناك عمل جماعي  بين إدارة مركز طبرق الطبي وإدارة الخدمات الصحية بالبلدية، من أجل أن يجد المريض ما ينقصه من طبيب ودواء وغيرها حتى لا يلجأ للعيادات الخاصة.

وتابع يونس أن رئيس المجلس حذر من تقاعس بعض الأطباء عن أداء عملهم على أكمل وجه، وأنه سيتم فصلهم عن العمل ما لم يلتزموا بواجبهم المكلفين به.

ولفت إلى مناقشة الوضع الأمني بمركز طبرق الطبي، وضرورة تكليف قوة أمن تكون مهمتها تنظيم عمل الأمن بالمركز وإلزام الجميع بمواعيد الزيارة والتعاون مع العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمركز.

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