مديرية أمن طرابلس: ضبط أشخاص تهجموا على مقر وزارة المواصلات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 فبراير 2020, 11:18 صباحا
سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد القبض على أشخاص تهجموا على مقر وزارة المواصلات.

وقالت المديرية، في بيان، إن أعضاء الأمن المركزي فرع طرابلس تمكنوا من إلقاء القبض على كل من (ع.ش) و(م.ن) و(س .ق) قاموا برفقة مجهولين وهم في حالة سكر ومسلحون بالتهجم على مقر الوزارة.

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وأشارت المديرية إلى أن المتهمين أطلقوا الأعيرة النارية على مقر وزارة المواصلات، منوهة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

وتكثف المديرية أعمال التأمين لفرض الأمن بالعاصمة، وفي هذا السياق ألقت القبض على 59 متهمًا في وقائع خطف وسرقة وشروع في القتل خلال شهر يناير الماضي.
 

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