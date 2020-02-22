السوق الموازية: ارتفاع الدولار واليورو واستقرار الاسترليني

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 فبراير 2020, 12:49 مساء

تباين أداء العملات الدولية الأكثر تداولا أمام العملة الليبية في السوق الموازية مطلع الأسبوع.

ففي الوقت الذي بدأت فيه العملة البريطانية التعاملات، اليوم السبت، دون تغيير عن آخر سعر بلغته نهاية الأسبوع الماضي، ارتفعت كل من العملتين الأميركية والأوروبية.

فقد زاد سعر الدولار إلى 4.28 دينار مقابل 4.26 دينار أول من أمس، كما ارتفع اليورو إلى 4.59 دينار مقابل 4.57 دينار.

في حين استهل كل من الدينار التونسي والليرة التركية تعاملاتهما دون تغيير عن سعرهما نهاية الأسبوع. فقد استقرت الليرة عند 0.71 دينار، والعملة التونسية عند 1.51 دينار.

 

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