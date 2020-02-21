«بركان الغضب»: إزالة 4 قذائف في منطقتي الدعوة الإسلامية وولي العهد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 فبراير 2020, 01:42 مساء
أحد عناصر إدارة المفرقعات يتعامل مع مقذوف، 20 فبراير 2020، (بركان الغضب)

أزال عناصر إدارة المفرقعات بهيئة السلامة الوطنية في طرابلس أربع قذائف مدفعية في منطقتين بالعاصمة.

ونشرت صفحة عملية «بركان الغضب» صورا على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الخميس، تظهر أفراد الإدارة وهم يتعاملون مع تلك القذائف التي كانت موجودة في منطقتي الدعوة الإسلامية وشارع ولي العهد.

وأوضحت الصفحة أن ذلك يأتي في إطار عمليات التمشيط وإزالة الألغام التي ينفذها أفراد إدارة المفرقعات حاليا، حيث تمكنوا في 4 فبراير الجاري، من انتشال قذائف ومتفجرات وألغام وصواريخ خلال تمشيطها عدة أحياء سكنية في العاصمة طرابلس، وأشارت صفحة «بركان الغضب» إلى أن تلك الأحياء «تعرضت إلى قصف عشوائي» من قبل قوات القيادة العامة.

قضيفة مدفعية
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