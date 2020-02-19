تنفيذ أعمال صيانة عاجلة في مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 فبراير 2020, 10:00 صباحا
صيانة مهبط مطار معيتيقة، 17 فبراير 2020، (مواصلات الوفاق)

أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوفاق، تنفيذ أعمال صيانة عاجلة وضرورية للمهبط الرئيسي في مطار معيتيقة الدولي.

وشملت الأعمال إصلاح التهالك الحادث في بعض الأجزاء السطحية للطبقة الأسفلتية بالمهبط، حسب بيان المصلحة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وحسب البيان، كلفت إدارة المطار شركة أركاز ليبيا للمقاولات للقيام بالعمل المطلوب، تحت إشراف مهندسين مختصين تابعين لإدارة المطار.

يذكر أن المطار الواقع شرق طرابلس تعرض الإثنين الماضي إلى «قصف عشوائي تزامن مع إقلاع طائرة الخطوط الجوية الليبية»، حيث أجبر القصف الطائرة على عودتها، وتعليق الملاحة الجوية بالمطار لفترة وجيزة.

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