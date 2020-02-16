الأرصاد: طقس معتدل وأمطار على بعض المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 فبراير 2020, 10:32 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، استقرار حالة الطقس على أغلب المناطق، نتيجة تأثر مناطق الشمال الغربي بامتداد مرتفع جوي.

وأشارت النشرة الصادرة عن المركز إلى تكون الضباب أثناء الليل وفترة الصباح على أقصى مناطق الساحل وبعض المرتفعات الجبلية.

وتتكاثر السحب على مناطق الشمال الشرقي واحتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على (مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وبعض مناطق الخليج)، وفق النشرة.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال والمرتفعات بين 12 و19 درجة مئوية، وبين 20 و23 درجة مئوية على مناطق الدواخل والجنوب، وتصل اليوم على غات إلى 25 درجة مئوية وتنخفض غدًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

افتتاح مدرسة الرماية بالمسدس بطرابلس
رياضة محلية
كواليس اجتماعات المسار الاقتصادي للحوار الليبي
ليبيا
مسارات الحل الدولي تدخل دائرة «التسويف».. تحذيرات أميركية وتحفظات روسية
ليبيا
أغرب طلب زواج.. ضابط يحاصر حبيبته بالدبابات (فيديو)
منوعات
تسجيل 139 حالة وفاة بـ«كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية بمقاطعة هوبي الصينية
دولى
دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام: ليبيا بها أكبر مخزون أسلحة غير مراقبة في ...
ليبيا
«فرانس برس»: الواحات المغربية تواجه خطر الزوال نتيجة الجفاف
عربى
«المهرج» و«العنصري».. حرب كلامية بين ترامب وبلومبيرغ
دولى
«البنتاغون» يتخلى عن خطط تسليح لتمويل «جدار ترامب»
دولى
جريدة «الوسط»: مجلس الأمن يخطف الأضواء من المسارات الثلاثة ويتبنى مخرجات «برلين»
ليبيا
«الصليب الأحمر»: استمرار النزاع في ليبيا يفاقم معاناة المدنيين
ليبيا
انطلاق حملة «هيا نشوف» للفحص البصري لطلاب العاصمة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: كل ما تود معرفته عن غسل محرك السيارة