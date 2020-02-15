إطلاق حملة توعية بفيروس كورونا في سرت الأربعاء

لجنة مكافحة فيروس كورونا في بلدية سرت خلال اجتماعها الأول، 13 فبراير 2020 (الإنترنت).

تطلق بلدية سرت حملة توعية بفيروس كورونا الأربعاء المقبل، وذلك بناء على اجتماع عقدته لجنة مكافحة الفيروس بالبلدية، للمرة الأولى، الخميس الماضي.

واستعرض الاجتماع الخريطة الوبائية العالمية والمحلية لفيروس كورونا والإجراءات التي اتبعها المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتقليل خطر دخول الفيروس إلى ليبيا، حسبما أكد المركز عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

كما اتفق المجتمعون على التنسيق والتواصل مع الجهات ذات الصلة وتحديد أماكن للحجر والعزل لتجهيزها في حال حدوث أى طارئ.

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وتتشكل لجنة مكافحة فيروس كورونا في بلدية سرت، من مدير مركز مكافحة الأمراض في المدينة محمد احمودة رئيسا، وعضوية كل من: الدكتور عبدالله محمد عبدالله ممثلا عن مستشفى ابن سينا التعليمي، والدكتور محمد أحمد ضو ممثلا عن كلية الطب البشري بجامعة سرت، والدكتورة فاطمة محمد فرهود ممثلا عن مجمع العيادات سرت.؟

كما تضم اللجنة الدكتور هيثم المهدي بوغرسة، مشرف الرصد والتقصي بمستشفى ابن سينا التعليمي، وضي عبدالله ضي ممثلا عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت، ومحمد عبدالرحمن إدريس - مدير الرعاية الصحية الأولية، والفيتوري محمد الطروق - مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بميناء سرت، وخلف الله يوسيف خلف الله - مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية مطار سرت، وبشير علي فرج ممثلا عن بلدية سرت، وأحمد حمادي الأمين، من مكتب الإعلام بالخدمات الصحية.