الوطني لمكافحة الأمراض يؤكد عدم تسجيل أي حالات اشتباه بفيروس كورونا في ليبيا

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدم تسجيل حالات اشتباه بفيروس كورونا في كامل التراب الليبي، وفق بيانات واردة من شبكة الإنذار والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وبيانات واردة من مكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.

وأوضح المركز في بيان الجمعة، أن الوضع الوبائي العالمي سجل 49070 حالة إصابة مؤكدة، بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

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وشدد على اتخاذه عددا من الإجراءات، تشمل تشكيل اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والمتابعة المستمرة للوضع الوبائي العالمي، وتفعيل الكشف بالكاميرات الحرارية للمسافرين بكافة المنافذ، وإعداد دليل طبي للعاملين في المجال، ورفع درجة التأهب لدى شبكة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة، وتكثيف حملات التوعية و التثقيف الصحي.

وشدد على أن المختبر المرجعي بالمركز جاهز لاستقبال عينات لحالات الاشتباه بالكورونا.