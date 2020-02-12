الوكالة الأميركية للتنمية تنظم مبادرة تعليمية لذوي الإعاقة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 12:54 صباحا
جانب من فعاليات المبادرة التعليمية لوكالة الأميركية للتنمية في بنغازي، 11 فبراير 2020. (السفارة الأميركية لدى ليبيا)

نظمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، فعاليات مبادرة «عيش اللحظة» لمساعدة ذوي الإعاقة على التعليم في بنغازي، بالشراكة مع المعهد الوطني الديمقراطي «NDI» وتسع منظمات مجتمع مدني من ليبيا.

وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، أمس الثلاثاء، إن المشاركين حاولوا خلال الحدث أداء مهام مع مواجهة تحديات مماثلة لتلك التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية، وذلك حسب بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يشار إلى هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتحسين الوعي حول أهمية تمكين جميع الليبيين من مواصلة التعليم العالي.

وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وفرت في ديسمبر الماضي معدات تعليمية لثلاث مدارس وسط مدينة بنغازي، عاد إليها الطلاب للدراسة.

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