الوكالة الأميركية تسلم تجهيزات تعليمية لثلاث مدارس وسط بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 05:21 مساء

أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وفرت معدات تعليمية لثلاث مدارس وسط مدينة بنغازي، عاد إليها الطلاب للدراسة الأسبوع الماضي.

وأوضحت السفارة في بيان أن الفصول الدراسية بالمدارس الثلاث أصبحت تحتوي الآن على معدات أساسية، مثل المكاتب والسبورات البيضاء ومعدات تقنية المعلومات وغيرها من اللوازم الأساسية الأخرى، لتمكين استئناف عمليات الدراسة العادية في هذه المدارس.

وأكدت السفارة أن مدرستين من الثلاث أعيد تأهيلهما في السابق من قبل برنامج إعادة تحقيق الاستقرار في ليبيا (SFL)، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وغيرها من الجهات المانحة.

وقال مدير إحدى المدارس: «لدينا الآن التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات التعليمية لأكثر من 500 طالب بعد إغلاق مدرستنا لسنوات».

وأوضح مدير آخر قائلا: «إن تأثير هذا الدعم يتجاوز بكثير مجرد تلقي المكاتب والقرطاسية لمدرستنا. وبناءً على هذه النتيجة، تمكنا من إتاحة فرصة التسجيل في مدرستنا لأكثر من 350 طالبًا من الذين ينتمون أساسًا إلى منطقة وسط المدينة وكانوا مشردين داخليا في السنوات الماضية».

وأكد البيان أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تساعد الطلاب في جميع أنحاء ليبيا من خلال إعادة تأهيل المدارس المتضررة وتوفير المعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها. وتعكس هذه المساعدة دعم الولايات المتحدة المستمر للشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار.

وجاء في البيان أن حكومة الولايات المتحدة قدمت منذ العام 2011، مساعدات إنسانية تقدر بأكثر من 450 مليون دولار لغرض تحقيق الاستقرار والتنمية في جميع أنحاء البلاد.

ووقعت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في أكتوبر الماضي، مذكرة نوايا مع وزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني، لإنشاء إطار واسع للتعاون حول الأولويات، مثل تعزيز مؤسسات الحكم، وزيادة فرص المشاركة الاقتصادية والنمو، وتعزيز قدرة ليبيا على التعاطي مع حالة عدم الاستقرار والصراع.

وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أخيرًا مشروعين جديدين، أحدهما يركز على تعزيز اللامركزية وتنمية المجتمع المدني، والآخر على تعزيز الإدارة المالية العامة والحوكمة الاقتصادية. وسيعمل كلاهما في جميع أنحاء البلاد لما فيه فائدة جميع الليبيين، وفق البيان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحشاني صاحب أول هدف ليبي في افتتاح ملعب المدينة الرياضية ببنغازي
رياضة محلية
السجن مدى الحياة لـ«أحد أخطر مجرمي» بريطانيا
دولى
أميركا تنقل 20 ألف جندي إلى أوروبا للمشاركة في المناورة الأكبر منذ 25 عاما
دولى
في مثل هذا اليوم.. اختطف السياسي المعارض منصور رشيد الكيخيا
ثقافة وفن
بالفيديو: ثوران بركان نيوزيلندا وارتفاع عدد القتلى إلى خمسة
دولى
سقوط مدوٍ للزعيمة البورمية.. من رمز للسلام إلى محكمة العدل
دولى
تعرف على خامات النفط الليبية.. وما هو الخام الأعلى سعرا؟
ليبيا
«ميركاتو شتوي» ساخن يزيد رقعة المحترفين الليبيين
رياضة محلية
بحضور تركيا.. فرنسا تعلن عن قمة رباعية حول ليبيا مطلع 2020
ليبيا
هل تراجع الدور الإيطالي في ليبيا؟
ليبيا
القيادة العامة تؤكد انفتاحها على الجميع واستمرارها في «تحرير طرابلس»
ليبيا
بعد تأكيد صحتها من مصدر دبلوماسي.. ننشر نص مذكرة التفاهم في مجال الصلاحيات ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«تويتر» تكشف أهم تغريدات 2019