مؤسسة النفط: خسائر الإقفالات غير القانونية لمنشآتنا تجاوزت المليار و325 مليونا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، تراجع إنتاج النفط إلى 183 ألفا و265 برميلًا في اليوم، وتجاوز الخسائر الناتجة عن الإقفالات غير القانونية لمنشآتها عتبة المليار دولار، مسجلة مليارا و325 مليونًا و58 ألفًا و881 دولارًا.

وأشارت المؤسسة في بيان إلى استمرارها في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات المواطنين، حيث بدأت ناقلة بنزين عملية التفريغ في ميناء بنغازي اليوم، بينما لا تزال مستودعات طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية تعاني من نقص الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

وأوضحت المؤسسة أن إغلاق مصفاة الزاوية في 8 فبراير الجاري نتيجة لإقفال صمام بمنطقة الحمادة على خط الأنابيب الرئيسي بين حقل الشرارة ومصفاة الزاوية أدى إلى وقف الإنتاج بالحقل، متوقعة تسبب ذلك في تفاقم مشكلة إدارة واستيراد وتوزيع الوقود، وتحميل الخزانة العامة مبالغ إضافية لاستيراد كميات إضافية من الوقود لتعويض الفاقد من إنتاج المصفاة.

ولفتت المؤسسة إلى تحويلها أحد خزانات النفط في ميناء البريقة النفطي من خزان نافثا إلى خزان للمكثفات، حتى لا يتوقف الغاز عن محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي.

وجددت مؤسسة النفط دعوتها إلى إنهاء الإقفالات «غير المسؤولة» و«المخالفة للقانون» لمنشآتها، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فورًا.