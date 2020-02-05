بالأسماء: النواب في طرابلس يرشحون خمسة أعضاء لـ«حوار جنيف» المرتقب

رشح أعضاء مجلس النواب الموجودون في طرابلس خمسة من بينهم، عن خمس دوائر من ضمن الـ13 دائرة التي يتشكل منها المجلس، لتمثيل وفد البرلمان في حوار جنيف المرتقب، الذي يأتي ضمن المسار السياسي لمخرجات مؤتمر برلين.

وقال مصدر برلماني في طرابلس، في تصريح إلى «بوابة الوسط» الأربعاء، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أحيطت علما بأسماء النواب الخمسة المرشحين، متوقعا إحالة أسماؤهم إلى البعثة خلال يومين.

والمرشحون الخمسة هم: «عمر قرميل عن دائرة الجبل، وعائشة شلابي عن دائرة الزاوية الغربية، ومحمد الرعيض عن مصراتة، وحمودة سيالة عن طرابلس، وعبدالقادر حسن يحيى عن دائرة أوباري - مرزق»، حسب المصدر.