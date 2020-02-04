«تعليم الوفاق» تستعرض خطة 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 01:15 مساء

عقدت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لاستعراض الخطة العامة للعام 2020.

وتناول الاجتماع تقرير مركز المعلومات والتوثيق حول بعض المشاريع الإلكترونية المزمع إطلاقها من الوزارة، إضافة إلى مناقشة الآليات والتجهيزات لإجراء امتحانات الشهادتين لهذا العام، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل «فيسبوك».

يأتي هذا الاجتماع بعد اجتماع آخر عُـقد يوم الأربعاء الماضي، وخصص لبحث الترتيبات الخاصة بتنظيم امتحانات شهادتي مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بالخارج، وآلية تنظيمها ومتابعتها والإشراف عليها وتحديد الجداول الزمنية لأدائها.

واتفق «على تمديد مدة استلام المركز الوطني للامتحانات أسماء وبيانات الطلبة المتقدمين لإجراء الامتحانات بمرحلتي إتمام شهادتي التعليم الأساسي والثانوي إلى يوم الخميس 6 فبراير المقبل، وأن تتولى إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين مهمة التحقق من سلامة بيانات الطلبة ومراجعة الملفات، والتأكد من استيفائها الشروط والمسوغات المطلوبة على أن تتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرض جوائز مالية..أحياء في الصين تطارد المسافرين العائدين من ووهان
دولى
ترامب يثير موجة سخرية بعد خلطه بين ولايتين في تهنئته فريق فائز ببطولة كرة القدم
دولى
كورونا يواصل حصد الأرواح وحصيلة الوفيات تصل إلى 361 شخصا
دولى
إردوغان يعلن مقتل نحو 35 فردا من الجيش السوري ويطلب من روسيا عدم الرد
عربى
ساندرز الشيوعي» و«بايدن النعسان».. كيف يوزع ترامب الألقاب على خصومه ...
دولى
أعراض كورونا ظهرت على 20 شخصاً تمّ إجلاؤهم من الصين إلى فرنسا
دولى
الكرملين: صفقة القرن لا تتوافق مع عدد من قرارات مجلس الأمن
دولى
رصد للدول والمناطق المسجل بها مصابون بفيروس «كورونا»
دولى
قيس سعيد: لنا نفس المقاربة مع الجزائر بخصوص الأزمة الليبية
ليبيا
منظمة الصحة تعلن أول حالة وفاة لمصاب بفيروس «كورونا» خارج الصين
دولى
كورونا: 304 وفيات.. وقيود مشددة على التنقلات في «ونتشو» الصينية
دولى
الرئاسة الجزائرية تتهم إردوغان بتحريف حديث «تبون»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الشاي والخضروات والفاكهة تحد من مخاطر مرض ألزهايمر