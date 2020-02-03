وزارة العمل والتأهيل تعتمد الملاك الوظيفي للكليات التقنية والمعاهد العليا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 فبراير 2020, 05:18 مساء

اعتمد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق، الدكتور المهدي الورضمي الأمين، صباح اليوم الإثنين، الملاك الوظيفي للكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا التابعة للهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

وبحسب بيان للهيئة اليوم، اعتمد الوزير 134 مؤسسة تعليمية تقنية، و95 من المعاهد التقنية العليا المعتمدة، فيما بلغ عدد الكليات التقنية 39.

وأصدر رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني الدكتور عادل زنداح، تعليمات لكافة المؤسسات التقنية باستكمال الملاك الوظيفي الخاص بمنتسبيها، حتي تتمكن الهيئة من إحالته لوزارة العمل والتأهيل لاعتماده، بناءً على إحالة الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا.

وكان الوزير أصدر في 18 سبتمبر، تعليماته بتشكيل لجنة من وزارة العمل والهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني لإعداد الملاك الوظيفي لكافة مؤسسات الهيئة، وفي زمن لا يتجاوز الأسبوع ليتم اعتماده.

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