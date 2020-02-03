السراج يطلع على تصور إصلاح المؤسستين العسكرية والأمنية خلال لقائه وفد «جونز» الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 فبراير 2020, 01:35 مساء
لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع وفد «جونز» الأميركية، 3 يناير 2020، (حكومة الوفاق)

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وفد مؤسسة «جونز» الأميركية صباح اليوم الإثنين، حيث اطلع على نتائج اجتماعهم مع المسؤولين الليبيين، والتصور المشترك لسبل إصلاح وتطوير المؤسستين العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب في ليبيا.

وتحدث السراج عن أهمية تعزيز برامج الشراكة مع مؤسسات الدول الصديقة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، التي ترتبط مع ليبيا بتحالف استراتيجي لمكافحة الإرهاب، مقدمًا لمحة عن التحديات الأمنية والعسكرية التي تواجه البلاد، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن المؤسسة الأميركية متخصصة في تقديم الاستشارات العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب، وقد وصل وفدها صباح أمس الأحد إلى طرابلس.

وقالت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق إن الزيارة «تأتي في إطار العمل على إصلاح وتطوير المؤسستين العسكرية والأمنية في ليبيا»، موضحة أن اجتماعًا عُـقد في طرابلس مع الوفد «ضم كلًّا من وكيل وزارة الدفاع صلاح الدين علي النمروش، ونخبة من مختلف مكونات المؤسستين الأمنية والعسكرية من أجل وضع أسس الإصلاح والتطوير لهذه المؤسسات على أسس علمية وفنية صحيحة».

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