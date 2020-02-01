لجنة الأزمة بسرت تعلن 4 مراكز لتوزيع أسطوانات الغاز اليوم السبت

أعلن عضو المجلس التسييري لبلدية سرت، رئيس لجنة الأزمة، فرج عبدالمجيد، عن وصول عدد من الشاحنات المحملة بأسطوانات غاز الطهي إلي مختلف نقاط البيع بسرت وضواحي المدينة، فيما سيتم توزيعها اليوم السبت، في 4 مراكز تشمل مركز البيع الحنيوه، ومركز البيع أبوعربية، ومركز البيع اعنيزة، ومركز البيع منطقة رقم 3.

وبحسب بيان للجنة الأزمة بالمجلس التسييري سرت الجمعة، فإن شحنات الوقود والغاز تصل المدينة تباعاً وفق الترتيبات المتفق عليها مع شركات الوقود ومراكز التزود بغاز الطهي.

وطمأنت اللجنة الأهالي بأن التوزيع يتم وفق آلية منضبطة، «ولا مبرر للهلع والتزاحم الكبير امام محطات الوقود بوسط المدينة وضواحيها».

وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة من أفراد الإدارة العامة للبحث الجنائي لتنظيم عملية التوزيع.