عماري زايد يعلن «جملة إجراءات» لمساعدة طلبة الثانوية في الامتحانات

وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق، عماري زايد. (صفحة الوزارة على فيسبوك).

أعلن وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، الخميس، بدء الوزارة بالتحضير والاستعداد لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري 2019-2020، موضحًا اتخاذ الوزارة جملة من الإجراءات الرامية إلى «تقديم المساعدة لجميع طلبة الشهادة الثانوية هذا العام، تحقيقًا للعدالة وتكافؤ الفرص».

وتشمل تلك الإجراءات «تنظيم دورات تقوية منهجية مجانية تشمل كل المقررات الدراسية وتستهدف جميع الطلبة بمختلف المناطق، يعدها ويلقيها نخبة من الخبراء بالتفتيش التربوي وبعض المعلمين المشهود لهم بالكفاءة والتمييز»، إلى جانب «التقليص من المفردات الدراسية المقررة، والإعلان عن الأوزان النسبية للموضوعات»، حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك».

كما ستضيف الوزارة مجموعة محددة من الأسئلة الاختيارية فى جميع المواد وسيكون الاختيار ليس من متعدد فقط ولكن من بين الأسئلة نفسها، وذلك شريطة أن تتضمن الأسئلة قياس كل المستويات المعرفية للطلبة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها، حسب تصريحات الوزير.

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وقال عماري إن تقليص المفردات الدراسية سيراعي ألا يؤثر على الأهداف التربوية ومقدار التحصيل العلمي للطلاب الذي يؤهلهم للانخراط في المراحل اللاحقة للتعليم، موضحًا أن الإعلان عن الأوزان النسبية للموضوعات المقررة سيساعد الطلاب على معرفة الموضوعات التي يجب التركيز عليها أكثر في الامتحان.

وأكد الوزير أن وزارته ستعمل جاهدة هذا العام لتلافي الوقوع في أي أخطاء بأسئلة الامتحانات النهائية على غرار ماحدث في السنوات الماضية، موضحًا حرصها على أن يكون عدد الأسئلة مناسبًا للزمن المحدد للإجابة مع مراعاة عدد الخطوات اللازمة داخل كل سؤال وملاءمتها للوقت المحدد لها ودرجة كل سؤال.

كما لفت عماري إلى أن الوزارة ستقدم كذلك بعض الخدمات التعليمية الداعمة للطلبة من خلال تسجيل وبث دروس تعليمية شاملة لكافة المقررات الدراسية، فضلًا عن المتابعة الميدانية والدورية لسير العملية التعليمية بالصف الثالث بمدارس التعليم الثانوي بقسميه الأدبي والعلمي.