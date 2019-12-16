عماري زايد يبحث تنفيذ الملاك الوظيفي مع مراقبي التعليم

جانب من اجتماع عماري زايد مع مراقبي التعليم بعدة بلديات، 16 ديسمبر 2019. (صفحة تعليم الوفاق على فيسبوك)

ناقش وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق، محمد عماري زايد، اليوم الإثنين، مع مراقبي التعليم ببلديات زوارة وسرت والجميل والقلعة وسوق الجمعة والزاوية الغرب والرحيبات، سير العملية التعليمية بالمؤسسات التابعة لهم، والمشكلات والصعوبات التي تواجههم في أداء أعمالهم.

وشدد الوزير على ضرورة «تنفيذ الملاك الوظيفي للعام الدراسي الحالي في الموعد المحدد، والتنسيق مع مصلحة المرافق التعليمية لتسلم نواقصهم من التجهيزات المدرسية، وكذلك متابعة توزيع الميزانية التشغيلية، وصرفها من قبل مديري المدارس وفق البنود المعتمدة لصرفها»، حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك».

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ولفت البيان إلى أن الاجتماع الذي حضره كل من وكيل الوزارة، ومدير إدارة التعليم الأساسي، ومدير مكتب شؤون الوزارة، يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها الوزير لمتابعة أوضاع كل جوانب المراقبات التعليمية إداريا وفنيا وتربويا.

وكان عماري زايد ناقش في 10 ديسمبر الجاري، مع عدد من رؤساء الجامعات مطالب المعتصمين بالجامعات الليبية، لا سيما الاستحقاقات القانونية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وأكد ضرورة التعجيل ببدء الدراسة ومعالجة الآثار السلبية الناتجة عن تأخيرها، وشدد على ضرورة اعتماد «الملاكات الوظيفية للجامعات، ومساهمة رؤساء الجامعات في الهيكلية المقترحة للتعليم العالي خلال عملية إعادة الهيكلة الجارية».