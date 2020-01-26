اجتماعات فنية بين صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات المالية الليبية في روما

السفارة الليبية فى روما, (أرشيفية : الإنترنت)

اختتمت، اليوم الأحد، الاجتماعات الفنية لمشاورات بعثة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى ليبيا مع مؤسسات المالية الليبية والتي استمرت خلال الفترة من 23 إلى 26 يناير الجاري بمقر السفارة الليبية في روما.

وقالت السفارة الليبية فى روما عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماعات التي استمرت على مدى أربعة أيام استعرضت أهم المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالاقتصاد الليبي والبيانات المالية العامة.

وأوضحت السفارة الليبية أن هذه الاجتماعات تأتى في شكل دوري مع السلطات الليبية المالية وفق الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأعضاء بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الدوليتين.

وأضافت السفارة الليبية في روما أن الاجتماعات الفنية بين مؤسسات المالية الليبية وصندوق النقد والبنك الدوليين تهدف إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري الكامل للدولة الليبية في معالجة بعض المشاكل الاقتصادية التي تواجه ليبيا في الظروف الحالية.