«البريقة» تؤكد استمرار بيع غاز الطهي من مستودعي الهاني والزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يناير 2020, 11:21 صباحا
إحدى نقاط توزيع أسطوانات الغاز بشركة البريقة (شركة البريقة لتسويق النفط)

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط استمرار بيع غاز الطهي من نقطة التوزيع المباشر من مستودعي الهاني والزاوية، حسب بيان صادر عن الشركة.

ويباع الغاز بالسعر الرسمي وهو ديناران لأسطوانة 11 كيلو غرام، و2.5 دينار لأسطوانة 15 كيلو غرام.

وفي السياق ذاته أكد منسق المستودع ومستخدمو وحدة تعبئة أسطوانات الغاز بمستودع الزاوية النفطي أنهم يبذلون قصارى جهدهم؛ من أجل رفع القدرة الإنتاجية للمستودع لتوفير القدر الكافي من الرصيد الاحتياطي من خلال العمل بالفترتين الصباحية والمسائية.

وأضاف منسق المستودع أن التوزيع مستمر على نقاط التوزيع الأخرى، و ذلك في محاولة من شركة البريقة للقضاء على المختنقات.

وحسب شركة البريقة لتسويق النفط، فإن مجموع الأسطوانات التي تم توزيعها منذ تاريخ الرابع عشر من يناير إلى الآن وصل إلى نحو 124 ألف أسطوانة، في مدة لا تتجاوز عشرة أيام لكل من الموزعين وللمواطنين مباشرة عن طريق نقطة التوزيع.

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