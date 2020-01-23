وعود بتخفيض الرسوم الدراسية للطلاب الليبيين بالجامعات البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يناير 2020, 03:52 مساء
وفد وزارة التعليم بحكومة الوفاق خلال مشاركته في المنتدى الدولي للتعليم في العاصمة البريطانية لندن. (وزارة التعليم)

قالت وزارة التعليم بحكومة الوفاق إن وفد الوزارة الذي اختتم زيارة إلى لندن حصل على وعود من الجامعات البريطانية بتخفيض الرسوم الدراسية، الأمر الذي سيسمح بالاستفادة من هذا التخفيض بإيفاد عدد أكبر من الطلبة لبريطانيا.

وحسب الصفحة الرسمية للوزارة، فإن وفد الوزارة شارك في المنتدى الدولي للتعليم في العاصمة البريطانية لندن يوم الأحد الماضي.

وخلال الزيارة، التقى عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المكلف د. محمد عماري زايد، بنائب وزير التعليم التركي، لتدارس أوضاع الطلبة الليبيين في تركيا، وكذلك مدارس الجالية الليبية فيها، وبحثا أفق التعاون التعليمي والأكاديمي بين البلدين، ومنح الجامعات التركية مقاعد دراسية للطلبة الليبيين.

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وزار الوفد السفارة الليبية والتقى القائم بالأعمال الليبي في لندن محمد الكوني، وقابل المنظمات والمؤسسات التعليمية والأكاديمية البريطانية مثل: اتحاد الجامعات البريطانية «الذي يمثل 137 جامعة»، المنظمة البريطانية لاعتماد ومقارنة المؤهلات العلمية «نارك»، بريتانيكا، جامعة كامبردج، ممثلين عن الجامعات البريطانية، والمجلس الثقافي البريطاني، ومنظمة ضمان الجودة، وغيرها، وفق وزارة التعليم بحكومة الوفاق.

وركز الوفد في لقائه مع وفد ممثلي الجامعات البريطانية على توفير البيئة العلمية للطلبة الموفدين، بتسهيل العقبات التي تعترضهم وتيسير تقديم طلبات قبولهم، وتخفيض الرسوم الدراسية، ووضح الوفد معايير تصنيف الجامعات الموفد إليها الطلبة، إضافة لعقد شراكات بين الجامعات الليبية والجامعات البريطانية.

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