وكيل «تعليم الوفاق» يتابع استئناف الدراسة بمدارس حي الأندلس في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يناير 2020, 08:59 مساء
عادل جمعة خلال تفقده استئناف الدراسة بمدارس حي الأندلس، 15 يناير 2020. (تعليم الوفاق)

تابع وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام بحكومة الوفاق عادل جمعة، الأربعاء، خلال جولة تفقدية رافقه خلالها مراقب التعليم ببلدية حي الأندلس، استئناف الدراسة بعدد من المدارس التابعة لمراقبة التعليم بالبلدية بعد توقفها لأكثر من عشرة أيام بسبب الحرب في طرابلس.

وشملت الجولة مدارس «الاتحاد» و«بيت المقدس» و«حسان بن ثابت» و«الاستقلال» و«قرجي»، وأطلع خلالها جمعة على سير العملية التعليمية بالمنطقة، وأوضح مديرو المدارس التي زارها وكيل التعليم أن مدارسهم شهدت إقبالًا كبيرًا من التلاميذ فاق 70% من إجمالي الكثافة الطلابية للمدارس في أول يوم لاستئناف الدراسة، حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا «تعليم الوفاق»: فتح المدارس جزئيا في عين زارة وتاجوراء

وأعرب جمعة عن بالغ شكره للجهود المبذولة من المعلمين والمعلمات والقائمين على العملية التعليمية بالمراقبة، وحرصهم على النهوض بمستوى التحصيل العلمي «في ظل الظروف العصيبة الراهنة».

وكان جمعة أعلن في وقت سابق اليوم استئناف الدراسة ببلديات حي الأندلس وسوق الجمعة وتاجوراء وطرابلس المركز وعين زارة، بداية من تاريخ اليوم، كما نفى الأنباء المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن تأجيل بداية الدراسة إلى يوم الأحد المقبل.

عادل جمعة خلال تفقده استئناف الدراسة بمدارس حي الأندلس، 15 يناير 2020. (تعليم الوفاق)
عادل جمعة خلال تفقده استئناف الدراسة بمدارس حي الأندلس، 15 يناير 2020. (تعليم الوفاق)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهوني يقود الترجي للفوز على النجم الساحلي في «الكلاسيكو التونسي»
رياضة محلية
«نيويورك تايمز» تجاوزت عتبة الخمسة ملايين مشترك
منوعات
«نيويورك تايمز»: إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخين
دولى
البعثة الأممية تدعو 40 شخصية للمشاركة في المسار السياسي للحوار الليبي
ليبيا
تقرير مناخ الاستثمار: ليبيا التاسعة عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ليبيا
كونتي يحدد شرطين لمشاركة إيطاليا بمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
مدفوعات النقد الأجنبي: 7.6 مليار دولار لأرباب الأسر و 2.19 مليار حوالات دراسة ...
ليبيا
إنفاق 24.51 مليار دينار على المرتبات خلال 2019
ليبيا
الملكة إليزابيث تمنح الأمير هاري «مرحلة انتقالية»
منوعات
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق: لا توجد دولة أوروبية لديها القوة للتدخل في ليبيا
ليبيا
العراق يخشى من الانهيار حال قرر ترامب تجميد 35 مليار دولار عائدات نفطية
عربى
ملك الأردن: آلاف المقاتلين الأجانب انتقلوا من إدلب السورية إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف تأثير الشاي على عمر الإنسان